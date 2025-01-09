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09 січня 2025, 19:03

Депутатка зі "Слуги народу" Кормишкіна отримала нову підозру

09 січня 2025, 19:03
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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в недостовірному декларуванні чинній народній депутатці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАБУ і САП.

У повідомленнях не вказується ім'я депутатки, однак зазначається, що вона уже є підозрюваною у справі про незаконне збагачення на 20 млн з жовтня цього року. Тож з цих подробиць справи зрозуміло, що йдеться про Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву) зі "Слуги народу".

За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не вказала дані про будинок і дві земельні ділянки, які перебували у неї в користуванні.

Депутатці інкримінують ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу, максимальне покарання – позбавлення волі до двох років (але можуть бути громадські роботи або просто штраф).

У 2022 році проти депутатки за заявою Центру протидії корупції було оголошено про підозру за статтею про незаконне збагачення. За даними Центру, вона отримала в подарунок від батька 14,4 млн грн, а до цього – ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник Defy Midnight за 310 000 грн, інкрустований діамантами. У ЦПК наполягали, що батько депутатки не міг мати таких доходів.

Сама Кормишкіна пояснювала НАЗК, що вона не встигла укласти договір дарування, бо за тиждень після подарунку батько помер.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру нардепці Ірині Кормишкіної у незаконному збагаченні. Правоохоронці заявляють, ніби депутатка у 2021-2022 роках отримала у власність активи, які більш ніж на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження.

23 жовтня минулого року Ірину Кормишкіну суд відпустив на поруки керівника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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