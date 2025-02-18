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18 февраля 2025, 19:45

Президент Франции Макрон срочно созвал встречу лидеров Европы по Украине из-за заявлений США

18 февраля 2025, 19:45
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Фото: YouTube
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В СМИ сообщили, что 19 февраля состоится встреча европейских лидеров по Украине. Известно, что инициировал встречу президент Франции Эммануэль Макрон

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

По информации издания, на встречу в среду, 19 февраля, Эммануэль Макрон пригласил европейские страны, не присутствовавшие на первом саммите. Речь идет о Норвегии, Канаде, странах Балтии, Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции и Бельгии. Некоторые страны, возможно, подключатся онлайн.

Отмечается, что президент Франции Макрон инициировал эту встречу после того, как спецпредставитель США по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что США не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Следует напомнить, что Келлот заявлял, что он не считает необходимым приобщать к переговорам тех, кто "является частью проблемы". По его словам, "Минск 2" с участием европейских лидеров провалился.

Следует отметить, что в Украину скоро приедет спецпредставитель США Кит Келлог. Информацию об этом подтверждал президент Владимир Зеленский. По его словам, он хочет уехать с Келлогом на фронт. Украинский лидер хочет, чтобы спецпредставитель США мог лично пообщаться с военными.

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