"Україна – не просто країна сировини": Зеленський висловився щодо пропозиції Трампа обміну копалин на допомогу
За словами президента України, наша держава може підписати угоду із США щодо копалин. Проте Україні потрібні гарантії безпеки
Про це розповів президент України під час онлайн-зустрічі зі ЗМІ, передає RegioNews.
За словами українського лідера, наша держава зацікавлена в підписанні угоди із США щодо використання природних копалин в обмін на допомогу. Проте це буде можливо лише після того, як ця угода буде допрацьована з урахуванням інтересів України.
"Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі", - підкреслив президент України.
Володимио Зеленський додав, що гарантії безпеки – це не тільки військова допомога. Йдеться також про економічні та політичні зобов’язання. На його думку, ключове питання в створенні інвестицій, бо Україна не є просто країною сировини.
Слід зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп казав про те, що міністр фінансів США прибув в Україну для підготовки такого документу. За словами американського президента, це документ, який дозволить американцям "повернути витрачені на Україну гроші". Дональд Трамп підкреслив, що в Україні є рідкісноземельні метали, нафта, газ та інші корисні копалини, а США – потребують безпеку для їхніх грошей.