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17 лютого 2025, 15:36

"Україна – не просто країна сировини": Зеленський висловився щодо пропозиції Трампа обміну копалин на допомогу

17 лютого 2025, 15:36
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Фото: YouTube
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За словами президента України, наша держава може підписати угоду із США щодо копалин. Проте Україні потрібні гарантії безпеки

Про це розповів президент України під час онлайн-зустрічі зі ЗМІ, передає RegioNews.

За словами українського лідера, наша держава зацікавлена в підписанні угоди із США щодо використання природних копалин в обмін на допомогу. Проте це буде можливо лише після того, як ця угода буде допрацьована з урахуванням інтересів України.

"Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі", - підкреслив президент України.

Володимио Зеленський додав, що гарантії безпеки – це не тільки військова допомога. Йдеться також про економічні та політичні зобов’язання. На його думку, ключове питання в створенні інвестицій, бо Україна не є просто країною сировини.

Слід зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп казав про те, що міністр фінансів США прибув в Україну для підготовки такого документу. За словами американського президента, це документ, який дозволить американцям "повернути витрачені на Україну гроші". Дональд Трамп підкреслив, що в Україні є рідкісноземельні метали, нафта, газ та інші корисні копалини, а США – потребують безпеку для їхніх грошей.

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