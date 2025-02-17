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Про це розповів президент України під час онлайн-зустрічі зі ЗМІ, передає RegioNews.

За словами українського лідера, наша держава зацікавлена в підписанні угоди із США щодо використання природних копалин в обмін на допомогу. Проте це буде можливо лише після того, як ця угода буде допрацьована з урахуванням інтересів України.

"Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі", - підкреслив президент України.

Володимио Зеленський додав, що гарантії безпеки – це не тільки військова допомога. Йдеться також про економічні та політичні зобов’язання. На його думку, ключове питання в створенні інвестицій, бо Україна не є просто країною сировини.

Слід зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп казав про те, що міністр фінансів США прибув в Україну для підготовки такого документу. За словами американського президента, це документ, який дозволить американцям "повернути витрачені на Україну гроші". Дональд Трамп підкреслив, що в Україні є рідкісноземельні метали, нафта, газ та інші корисні копалини, а США – потребують безпеку для їхніх грошей.