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17 лютого 2025, 19:16

Чи будуть польські війська в Україні: прем'єр Туск зробив остаточну заяву

17 лютого 2025, 19:16
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Фото: ОП
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в ситуації з війною в Україні Польща повинна відігравати важливу роль. Адже країна має добрі відносини із США, а також відповідає стандартам НАТО

Про це повідомляє УНН, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не буде відправляти війська в Україну. При цьому він зазначив, що Польща все одно відіграє особливу роль, адже країна має добрі відносини із США. Крім того, країна відповідає стандартам НАТО щодо озброєння.

"Польща дуже зацікавлена у наданні допомоги Україні. Як сусідня країна, ми маємо особливу репутацію і маємо відігравати позитивну роль через найтіснішу співпрацю між Польщею, Україною, ЄС, США та такими європейськими країнами, як Велика Британія та Норвегія", - підкреслив Дональд Туск.

Він додав, що реальні гарантії безпеки та стійкості кордонів для України повинні бути результатом співпраці всієї Європи, США та НАТО. Він пообіцяв вкотре звернутися щодо цього до європейських партнерів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що США розглядають ідею відправити до України війська Китаю або Бразилії. Американські посадовці розглядають концепцію миротворчої місії, до якої могли б увійти країни Європи, а також Бразилія або Китай.

За даними ЗМІ, віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що для стримування РФ від нових можливих атак після припинення вогню буде недостатньо контингенту з Європи. При цьому журналісти вважають, що Дональду Трампу та його команді доведеться знайти певні важелі, щоб змусити диктатора Путіна піти на поступки.

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