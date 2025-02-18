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18 февраля 2025, 07:41

Зеленский рассказал, когда планирует покинуть пост президента

18 февраля 2025, 07:41
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фото: скриншот с видеоинтервью
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Президент Украины заверил, что не держится за свой пост и будет готов покинуть его, когда закончится война и будет обеспечена безопасность Украины

Об этом он сказал в ток-шоу "Майшбергера" на немецком телеканале ARD, передает RegioNews.

"Ради мира в Украине я готов на все, просто на все. За длительный и крепкий мир. Как человек, как гражданин, как отец. Я ни за что не придираюсь. Я - Президент Украины, потому что за меня проголосовало 73 процента людей, и сегодня я Президент Украины, потому что меня поддерживает большинство в моей стране", - отметил Зеленский.

Так глава государства ответил на вопрос, был бы он готов покинуть пост, если бы требованием для подписания соглашения о мире было "только без Зеленского".

Политик отметил, что страна-агрессор Россия хочет от него избавиться. Может быть, не физически, как пытались в начале войны, а политическим путем.

Как известно, в конце сентября 2024 года издание Economist, не указывая источников, написало, что Владимир Зеленский вроде бы рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко считает, что выборы в Украине пройдут 26 октября 2025 года.

В то же время, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия опроверг заявление Порошенко о том, что осенью в Украине состоятся выборы.

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