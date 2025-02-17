Арахамія відповів на заяву Порошенка про підготовку до виборів

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Глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія спростував заяву народного депутата та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка про те, що восени в Україні відбудуться вибори

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram, передає RegioNews.

"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни", - каже Арахамія.

Він нагадав, що по-перше вибори під час воєнного стану неможливі. А, по-друге, в рамках Діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклади угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану.

Як відомо, в середині листопада 2023 року всі політичні сили, представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану.

Наприкінці вересня 2024 року видання Economist, не вказуючи джерел, написало, що Володимир Зеленський начебто розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року.

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