Порошенко назвав дату виборів в Україні

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П’ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться до кінця 2025 року

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Порошенка, вибори відбудуться 26 жовтня 2025 року.

"Запишіть – 26 жовтня цього року", – сказав він, відповідаючи на запитання, коли в Україні можна очікувати на проведення виборів.

Порошенко зазначив, що про це йому стало відомо із джерел в Офісі президента. Також про це знають у правоохоронних органах та в поліграфкомбінаті "Україна", який займатиметься друком бюлетенів.

Нещодавнє опитування показало, що більшість українців вважають лідером опозиції в Україні Петра Порошенка.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука.