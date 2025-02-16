Порошенко назвав дату виборів в Україні
П’ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться до кінця 2025 року
Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Порошенка, вибори відбудуться 26 жовтня 2025 року.
"Запишіть – 26 жовтня цього року", – сказав він, відповідаючи на запитання, коли в Україні можна очікувати на проведення виборів.
Порошенко зазначив, що про це йому стало відомо із джерел в Офісі президента. Також про це знають у правоохоронних органах та в поліграфкомбінаті "Україна", який займатиметься друком бюлетенів.
Нещодавнє опитування показало, що більшість українців вважають лідером опозиції в Україні Петра Порошенка.
Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука.
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