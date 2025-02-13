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13 лютого 2025, 15:34

Зеленський назвав умови, за яких із Порошенка знімуть санкції РНБО

13 лютого 2025, 15:34
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фото: eurosolidarity.org
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Президент України Володимир Зеленський пояснив причину запровадження санкцій РНБО проти експрезидента та нардепа Петра Порошенка. Ці санкції можуть бути зняті, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

За словами президента, запроваджені санкції не будуть останніми. Їх запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни.

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції — це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет, і їх скерують на ЗСУ. За словами президента, тоді санкції знімуть.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

Всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

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