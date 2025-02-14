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14 лютого 2025, 20:35

Путін збирається оголосили "про перемогу" - міністр оборони США

14 лютого 2025, 20:35
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Фото: YouTube
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Голова Пентагону переконаний, що диктатор Путін оголосить "перемогу" над Україною. Він підкреслив, що варто на це чекати, яким би не був результат

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу, передає RegioNews.

За словами голови Міністерства оборони США, російський диктатор Путін збирається оголосили про "перемогу" попри реальний стан справ. На думку Гегсета, варто чекати на це, незалежно від того, яким буде результат.

"На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна", - підкреслив міністр оборони США.

Він також додав, що на переговорах між президентом України та російським диктатором буде присутній президент США Дональд Трамп.

Варто підкреслити, що після зустрічі з Володимиром Зеленським у Мюнхені віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та РФ повинна почати між собою контакти в переговорах. Він також наголосив, що США хочуть досягти дострокового миру, а не "тимчасового затишшя перед новою війною в Європі".

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