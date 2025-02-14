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Стали відомі імена тих, хто може вести переговори з Україною від Кремля. Серед них є ті, хто вже був за столом переговорів у 2022 році

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, з російської сторони на переговори з Україною Путін відправить помічника президента із зовнішньої політики Юрія Ушакова, директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, а також голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

У Bloomberg цих осіб назвали "важковаговиками із багаторічним досвідом ведення переговорів". Юрій Ушаков є головним шпигуном Кремля. Колись разом із Путіним він служив у КДГ СРСР.

При цьому Кирило Дмитрієв також має зв’язки з родиною російського президента РФ. За словами журналістів, такий вибір перемовників підкреслює, що диктатор Путін налаштований "забезпечити сприятливий для себе результат будь-яких переговорів".

Нагадаємо, що 14 лютого в Мюнхені президент України Володимир Зеленський заявив, що в США ще немає чіткого плану врегулювання війни. При цьому Україна готова до будь-яких обговорів, щоб зупинити Путіна.

Крім того, український лідер зауважив, що Європа буде допомагати Україні. На думку Зеленського, там розуміють, що "вони наступні". Тобто, що Росія не зупиниться на Україні.