В США предложили альтернативу вступлению Украины в НАТО

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

Сенатор Линдси Грэм из Республиканской партии считает, что вступление Украины в НАТО не кажется реалистичным вариантом, но есть альтернативное решение.

"У меня есть идея. Если мы не можем договориться о вступлении в НАТО прямо сейчас, то давайте договоримся, что если будет еще одно вторжение, то они вступают в НАТО. И пусть Путин тогда взвешивает это", – заявил Грэм.

По его словам, если Путин снова нападет, то Украина может в ускоренном режиме присоединиться к Североатлантическому альянсу. В этом случае все члены НАТО будут воевать на стороне Украины.

Отметим, что существующая схема расширения НАТО не предполагает возможность гарантированного быстрого вступления, поскольку за присоединение нового члена должны проголосовать парламенты всех государств-союзников.

Напомним, вице-президент США Венс сделал громкое заявление после встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас главная цель – это завершить войну, но сделать это ответственно.