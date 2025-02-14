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14 лютого на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Венсом. Після цієї зустрічі Венс зробив заяву щодо майбутніх переговорів про закінчення війни в Україні

Про це повідомляють "Новини", передає RegioNews.

Віце-президент США заявив, що зараз головна мета - це завершити війну, але зробити це відповідально. Він підкреслив, що українська та американська делегації продовжать переговори щодо миру.

Також Джей Ді Венс підкреслив, що Україна та РФ повинні почати між собою контакти в переговорах. За його словами, це має статися, і це важливо.

Він також акцентував увагу на тому, що США хоче досягти тривалого і довгострокового миру, а не ще одного конфлікту в Європі через кілька років.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася і США прагнуть завершення війни в Україні. Але ми хочемо досягти тривалого і довгострокового миру, а не тимчасового затишшя перед новою війною в Європі", - заявив Венс.

Слід підкреслити, що Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції висловлювався щодо зустрічі з росіянами. Він заявив, що зустрінеться лише з одним росіянином - із Путіним. Проте станеться це лише тоді, коли вже буде спільний план з Європою та президентом США Трампом.