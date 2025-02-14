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14 февраля 2025, 19:47

"Долгосрочный мир, а не еще один конфликт в Европе": вице-президент США Венс сделал заявление после встречи с Зеленским

14 февраля 2025, 19:47
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14 февраля на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Венсом. После этой встречи Вэнс сделал заявление о предстоящих переговорах об окончании войны в Украине.

Об этом сообщают "Новости", передает RegioNews.

Вице-президент США заявил, что сейчас главная цель – это завершить войну, но сделать это ответственно. Он подчеркнул, что украинская и американская делегации продолжат переговоры по миру.

Также Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Украина и РФ должны начать между собой контакты в переговорах. По его словам, это должно произойти, и это важно.

Он также акцентировал внимание на том, что США хочет добиться длительного и долгосрочного мира, а не еще одного конфликта в Европе спустя несколько лет.

"Мы хотим, чтобы война закончилась и США стремятся к завершению войны в Украине. Но мы хотим достичь длительного и долгосрочного мира, а не временного затишья перед новой войной в Европе", - заявил Венс.

Следует подчеркнуть, что Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции высказывался по поводу встречи с россиянами. Он заявил, что встретится только с одним россиянином – с Путиным. Однако произойдет это только тогда, когда будет совместный план с Европой и президентом США Трампом.

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