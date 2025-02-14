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14 февраля 2025, 18:06

Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным, но назвал условие

14 февраля 2025, 18:06
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фото: иллюстративное
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Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с Владимиром Путиным только после того, как будет готов план завершения войны

Как передает RegioNews, об этом он заявил во время брифинга на Мюнхенской конференции безопасности.

По словам Зеленского, он не будет встречаться с россиянами.

"Не знаю рады они этому или нет, но это не часть моих планов", - сказал он.

Президент Украины добавил, что встретится только с одним россиянином – с Путиным, но это произойдет только после того, как у нас будет общий план о завершении войны.

Я встречусь только с одним россиянином – с Путиным. Только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой... и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться

Отметим, на конференции безопасности Владимир Зеленский также сказал, что "о мирном соглашении речь не идет". В то же время речь идет именно о плане окончания войны.

Зеленский в Мюнхене рассказал подробности российской атаки по ЧАЭС. По мнению украинского лидера, это может свидетельствовать о преднамеренном желании РФ повредить атомную станцию.

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