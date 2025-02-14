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14 лютого 2025, 15:07

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС

14 лютого 2025, 15:07
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фото: СБУ
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Служби безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

В СБУ наголосили, що радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не в межах норми. Витоку радіаційних речовин внаслідок атаки немає.

Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. Слідчі встановили, що це дрон під назвою "Герань-2" типу "Шахед".

"Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту", - наголошують в СБУ.

Злочин кваліфікований за статтею порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг.

У ДСНС повідомили, що після удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дронова атака росіян по укриттю Чорнобильської АЕС була цілеспрямованою. За його словами, дрон летів на висоті приблизно 85 метрів.

війна СБУ Чорнобиль ЧАЕС шахед Чернобильска зона
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