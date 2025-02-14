СБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС

фото: СБУ

Служби безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

В СБУ наголосили, що радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не в межах норми. Витоку радіаційних речовин внаслідок атаки немає.

Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. Слідчі встановили, що це дрон під назвою "Герань-2" типу "Шахед".

"Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту", - наголошують в СБУ.

Злочин кваліфікований за статтею порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг.

У ДСНС повідомили, що після удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дронова атака росіян по укриттю Чорнобильської АЕС була цілеспрямованою. За його словами, дрон летів на висоті приблизно 85 метрів.