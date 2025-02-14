Україна повернула додому тіла 757 полеглих Героїв
За результатами обміну в Україну повернули тіла 757 українських військових, які загинули на війні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Координаційний штаб поводження з військовополоненими.
Полеглі герої, тіла яких вдалося повернути, воювали на таких напрямках фронту:
- Курахівський;
- Покровський;
- Бахмутський;
- Вугледарський;
- Луганський;
- Запорізький.
Також є тіла, повернуті з моргів на території Росії.
Нагадаємо, 15 січня відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною. В рамках обміну були звільнені 25 українців.
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