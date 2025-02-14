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За результатами обміну в Україну повернули тіла 757 українських військових, які загинули на війні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Координаційний штаб поводження з військовополоненими.

Полеглі герої, тіла яких вдалося повернути, воювали на таких напрямках фронту:

- Курахівський;

- Покровський;

- ⁠Бахмутський;

- ⁠Вугледарський;

- Луганський;

- Запорізький.

Також є тіла, повернуті з моргів на території Росії.

Нагадаємо, 15 січня відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною. В рамках обміну були звільнені 25 українців.