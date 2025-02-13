фото: Forces News

Велика Британія у середу, 12 лютого, офіційно опублікувала фото зенітно-ракетного комплексу Gravehawk, який створили спеціально для України

Про це повідомляє видання Forces News, передає RegioNews.

За даними видання, Gravehawk був розроблений з нуля за 18 місяців. Його ціль — протидія безпілотникам, крилатим ракетам і літакам.

Проєкт реалізувала невелика команда при Міністерстві оборони Великої Британії — Taskforce Kindred, яка відповідає за постачання британського озброєння та техніки Україні.

Окрім того, до розробки долучилися кілька британських оборонних компаній, однак їхні назви залишаються засекреченими.

Основою комплексу стали радянські ракети класу "повітря-повітря" Р-73, які були адаптовані для використання з наземної пускової установки.

Пускова установка розміщена у стандартному транспортному ISO-контейнері, що дозволяє легко перевозити її вантажівками, потягами чи кораблями. Екіпаж комплексу складається з п'яти осіб.

Контейнерний формат також забезпечує приховане транспортування та швидке розгортання Gravehawk у потрібних районах.

На даху контейнера встановлено оптичну систему, яка використовує пасивне інфрачервоне випромінювання для виявлення цілей.

Вартість розробки Gravehawk склала 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Відомо, що Збройні Сили України вже отримали дві такі системи, а ще 15 планується доставити протягом цього року.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, Велика Британія виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь.

Раніше ми повідомляли, що Нідерланди передають Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR, призначених для транспортування поранених.