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13 февраля 2025, 14:36

США идет на уступки перед Путиным еще до начала переговоров – министр обороны Германии

13 февраля 2025, 14:36
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Фото: правительство ФНР
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Министр обороны Германии раскритиковал подход Дональда Трампа к предстоящим переговорам по прекращению войны в Украине. По мнению Бориса Писториуса, американский лидер должен больше учитывать европейское влияние

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным. Глава германского минобороны заявил, что Европа должна быть вовлечена в эти переговоры. Особенно в случае, если Дональд Трамп ожидает влияния европейских союзников в будущем.

Также Писториус заявил, что Путин должен показать, что он действительно настроен на мирные переговоры. Для этого, считает глава минобороны Германии, диктатор должен перестать атаковать Украину.

Что касается Трампа, то, считает Писториус, американский лидер еще до начала переговоров пошел на уступки России. Этого лучше не делать. Кроме того, он добавил, что скорая мирная сделка не обязательно сможет решить все вопросы по политике РФ в регионе.

Борис Писториус подчеркнул, что не стоит излишне радоваться объявлению о мирных переговорах. По его словам, диктатор Путин продолжает провоцировать Европу, а значит – РФ остается угрозой.

Следует отметить, что Дональд Трамп уже раньше публично призвал Путина к прекращению войны в Украине. Американский лидер угрожал диктатору санкциями. Он заверил, что если не будет заключено соглашение, то ему не останется выбора, кроме "ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим привлеченным странам".

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