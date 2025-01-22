Пригрозив санкціями та податками: Трамп закликав Путіна зупинити війну

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Президент США Дональд Трамп закликав до якнайшвидшого укладення угоди про припинення війни проти Україні, в іншому випадку Росія зіткнеться з новими санкціями

Про це американський президент написав 22 січня у своєму акаунті в Truth Social, інформує RegioNews.

Свій допис Трамп почав з того, що "не хоче шкодити Росії і любить російський народ". Він також згадав свої "дуже хороші стосунки" з Путіним.

"З огляду на все це, я хочу зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Підіть на угоду зараз і припиніть цю безглузду війну! БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ. Якщо ми не укладемо "угоду", до того ж найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита, тарифи й санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам", – написав він.

Трамп закликав "покінчити з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом".

"Ми можемо зробити це легким або важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий. Настав час "укласти угоду"", – додав президент США.

Нагадаємо, у своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в оточенні Трампа запевняють, що завершення російсько-української війни є його зовнішньополітичним пріоритетом.