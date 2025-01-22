11:10  22 січня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: п’яний водій переїхав чоловіка та втік
09:22  22 січня
На Прикарпатті судитимуть поліцейського, який у багажнику віз ухилянта до кордону
08:25  22 січня
У Рівному жінка знайшла на своїй присадибній ділянці понад 200 тротилових шашок
UA | RU
UA | RU
22 січня 2025, 18:56

Пригрозив санкціями та податками: Трамп закликав Путіна зупинити війну

22 січня 2025, 18:56
Читайте также на русском языке
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп закликав до якнайшвидшого укладення угоди про припинення війни проти Україні, в іншому випадку Росія зіткнеться з новими санкціями

Про це американський президент написав 22 січня у своєму акаунті в Truth Social, інформує RegioNews.

Свій допис Трамп почав з того, що "не хоче шкодити Росії і любить російський народ". Він також згадав свої "дуже хороші стосунки" з Путіним.

"З огляду на все це, я хочу зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Підіть на угоду зараз і припиніть цю безглузду війну! БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ. Якщо ми не укладемо "угоду", до того ж найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита, тарифи й санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам", – написав він.

Трамп закликав "покінчити з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом".

"Ми можемо зробити це легким або важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий. Настав час "укласти угоду"", – додав президент США.

Нагадаємо, у своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в оточенні Трампа запевняють, що завершення російсько-української війни є його зовнішньополітичним пріоритетом.

Дональд Трамп Росія санкції війна Володимир Путін податки
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
Головного психіатра ЗСУ Друзя відправили під варту: йому призначили заставу в 49 млн грн
22 січня 2025, 19:48
Єдність та українська духовна соборність – фундамент держави
22 січня 2025, 19:30
У Черкасах горів яхт-клуб
22 січня 2025, 19:21
Торгівля на $1,8 млн: під час війни черкаський хімзавод продавав росіянам продукцію
22 січня 2025, 18:45
На Херсонщині окупанти двічі атакували рятувальників: є постраждалий
22 січня 2025, 18:21
Росіяни вкотре атакували Харківщину: двоє загиблих
22 січня 2025, 17:53
До використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс Poseidon
22 січня 2025, 17:41
У мами бізнес в "ЛНР" і паспорт РФ: керівниця Шевченківського суду Києва отримує подарунки з окупації, — ЗМІ
22 січня 2025, 17:27
Трамп подарував Путіну 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині
22 січня 2025, 16:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Яким буде курс долара у 2025 році
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »