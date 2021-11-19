Необхідності вводити НП на кордоні немає - МВС

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В Україні немає необхідності вводити надзвичайний стан у прикордонних областях через міграційну кризу в Білорусі

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 19 листопада, передає RegioNews.

"Оцінка всього комплексу ризиків і загроз міграційної кризи спонукає до висновку: у разі необхідності Верховній Раді потрібно бути готовою розглянути питання про введення надзвичайного стану в прикордонних областях або в прикордонних районах відповідних прикордонних областей. Зараз поки що такої необхідності немає", - сказав він.

Міністр також розповів про підготовку до захисту кордонів. Наразі визначено 10 потенційних ділянок, протяжністю близько 270 км

"З метою належного реагування на міграційну кризу проведено засідання РНБО. Залучена до чергування Авіація МВС - це до 15 вертольотів, два літаки, 44 БПЛА. Проведено командно-штабні навчання", - повідомив Монастриський.

Також через два тижні заплановані польові навчання на кордоні.

"До охорони держкордону ми будемо задіяти тактику ешелонного прикриття: перший склад ешелону буде без зброї, тільки із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для другого ешелону передбачено використання спеціальних засобів і зброї", - повідомив він.

При цьому глава МВС заявив, що в разі загрози життю і здоров'ю прикордонників, будуть застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі і вогнепальну зброю. Таке право Рада надала їм напередодні.