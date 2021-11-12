Україна за бюджетний рахунок побудує "стіну" на кордоні з Білоруссю та Росією – Монастирський

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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що у рамках "Великого будівництва-2022" планується збудувати "стіну" на кордоні України з Білоруссю та Росією

Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає RegioNews.

За словами глави МВС, паркан, завдовжки 1 тис. кілометрів, хочуть побудувати протягом наступного року за рахунок українських платників податків.

"Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. І це наше спільне завдання, завдання всього уряду, президента, суспільства, тому що це будується за податки громадян, - наступного року побудувати кордон між Україною та Росією, між Україною та Республікою Білорусь. Йдеться про понад тисячу кілометрів державного кордону", - сказав Монастирський.

Він додав, що для фінансування проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету.

Раніше Монастирський заявив, що МВС реагуватиме на спроби прориву українського кордону мігрантами за литовською практикою, реагуючи мобільними групами правоохоронців на скупчення людей.