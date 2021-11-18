Україна припинила імпорт електроенергії з Білорусі – дані Укренерго
Україна з четверга, 18 листопада, припинила імпортувати електроенергію з Білорусі
Про це свідчать дані оператора системи передачі Укренерго, передає RegioNews.
Так, станом на 18 листопада імпорт із Білорусі становив 0 МВт-год. Днем раніше потужність становила 415 МВт-год.
Водночас, за інформацією Укренерго, Україна отримує електроенергію лише від Словаччини – 25 МВт·год. А експортує до Угорщини – 87 МВт·год, Румунії – 38 МВт·год, Словаччини – 14 МВт·год.
Як повідомлялося, в рамках встановленого порядку взаємодії за контрактом, Білорусь припиняє поставки електроенергії в Україну з 18 листопада.
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