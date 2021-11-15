Україна може ввести надзвичайний стан у п'яти областях через загострення на кордоні Білорусі

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Через загострення на кордоні Білорусі ситуації з мігрантами Україна розглядає різні варіанти дій, в тому числі введення НП в п'яти областях

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає DW.

"Опрацьовані різні сценарії дій аж до того, щоб вводився надзвичайний стан в цих прикордонних областях", — сказав Монастирський в ході брифінгу за результатами міжвідомчої наради щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

З територією цієї країни межують п'ять областей: Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська та Київська.

За словами міністра, на найбільш небезпечних ділянках кордону можуть побудувати тимчасові споруди. При цьому не планується залучення військовослужбовців, які зараз перебувають у східних та південних регіонах України.

На тому ж брифінгу Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що за допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону України загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше ми писали, що Великобританія готова перекинути до 600 військових в Україну на тлі побоювань через те, що РФ може влаштувати військове вторгнення. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств Британії повідомили, що президент Росії представляє явну і реальну небезпеку для України і заходу.