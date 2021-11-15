14:20  15 листопада
Україна може ввести надзвичайний стан у п'яти областях через загострення на кордоні Білорусі
11:14  15 листопада
Корнієнко пропонуватиме Шуляк на посаду голови партії - офіційна заява "Слуги народу"
12:16  15 листопада
Київ і 17 областей залишаються в "червоній" зоні
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2021, 14:20

Україна може ввести надзвичайний стан у п'яти областях через загострення на кордоні Білорусі

15 листопада 2021, 14:20
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через загострення на кордоні Білорусі ситуації з мігрантами Україна розглядає різні варіанти дій, в тому числі введення НП в п'яти областях

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає DW.

"Опрацьовані різні сценарії дій аж до того, щоб вводився надзвичайний стан в цих прикордонних областях", — сказав Монастирський в ході брифінгу за результатами міжвідомчої наради щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

З територією цієї країни межують п'ять областей: Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська та Київська.

За словами міністра, на найбільш небезпечних ділянках кордону можуть побудувати тимчасові споруди. При цьому не планується залучення військовослужбовців, які зараз перебувають у східних та південних регіонах України.

На тому ж брифінгу Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що за допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону України загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше ми писали, що Великобританія готова перекинути до 600 військових в Україну на тлі побоювань через те, що РФ може влаштувати військове вторгнення. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств Британії повідомили, що президент Росії представляє явну і реальну небезпеку для України і заходу.

МВС Денис Монастирський НП Білорусь

Україна за бюджетний рахунок побудує "стіну" на кордоні з Білоруссю та Росією – Монастирський
12 листопада 2021, 15:19
Рада дозволила реєструвати місце проживання через "Дію"
05 листопада 2021, 15:05
Україна з листопада дозволить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - ЗМІ
27 жовтня 2021, 15:36
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram