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19 ноября 2021, 13:50

Необходимости вводить ЧП на границе нет - МВД

19 ноября 2021, 13:50
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Фото: из открытых источников
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В Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение в пограничных областях из-за миграционного кризиса в Беларуси

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 ноября, передает RegioNews.

"Оценка всего комплекса рисков и угроз миграционного кризиса побуждает к выводу: в случае необходимости Верховной Раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения положение в пограничных областях или в пограничных районах соответствующих пограничных областей. Сейчас пока что такой необходимости нет", - сказал он.

Министр также рассказал о подготовке к защите границ. Сейчас определены 10 потенциальных участков, протяженностью около 270 км

"С целью надлежащего реагирования на миграционный кризис проведено заседание СНБО. Привлечена к дежурству авиация МВД - это до 15 вертолетов, два самолета, 44 БПЛА. Проведены командно-штабные учения", - сообщил Монастрыский.

Также через две недели запланированы полевые учения на границе.

"К охране госграницы мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия: первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для второго эшелона предусмотрено использование специальных средств и оружия", - сообщил он.

При этом глава МВД заявил, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников, будут применять все надлежащие и предусмотренные законом средства защиты, в том числе и огнестрельное оружие. Такое право Рада предоставила им накануне.

Беларусь МВД Денис Монастырский

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