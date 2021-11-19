Зеленський повернув у Раду закон про фінансові звіти партій

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Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроект про фінансові звіти партій і повернув його на доопрацювання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт парламенту.

Як повідомляє Громадський рух "Чесно", пропозиції президента враховують всі три пункти звернення від громадськості.

"Це означає, що в разі оперативної реакції парламентаріїв до 28 Лютого 2022 року політичні партії будуть зобов'язані надати в НАЗК всі фінансові звіти, які не подавали ще з березня 2020 року, тобто майже за два роки. Надалі звітність повернеться в звичне русло - і наступні звіти політсили будуть подавати щоквартально", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у разі прийняття пропозицій президента з тексту законопроекту виключать обидві корупціогенні норми.

Також Зеленський пропонує виключити з тексту законопроекту пропозицію про виділення з бюджету додаткових коштів на фінансування партій.

Крім того, пропонується повернутися до ідеї, що рішення про прийняття або відмову від держфінансування може приймати і з'їзд партії, і парламентська фракція – шляхом збору підписів більшості членів.

Зазначимо, раніше в Раді таку норму не підтримали.