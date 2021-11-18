Рада попередньо схвалила виділення 3 млрд на виплати вакцинованим

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Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає виділення з державного бюджету на 2021 рік 3 млрд грн, які будуть спрямовані на виплату тисячі гривень кожному вакцинованому проти COVID-19 українцю

Як повідомляє RegioNews, за відповідний законопроект "Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до закону України" Про державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)" (№6297) проголосували 285 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Як зазначила народний депутат України Олена Шуляк, виділення коштів стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету. За її словами, уряд найближчим часом презентує механізм, за яким будуть проводитися виплати.

"По-перше, ми підтримаємо всіх вакцинованих, хто через карантин і недостатні заробітки має мало грошей на свої соціально-культурні потреби. По-друге, ми істотно допоможемо бізнесу, який з цієї ж причини втрачає багато відвідувачів. По-третє, ми зможемо заохотити всіх тих, хто досі ще не зробив щеплення і не вакцинувався", - сказала вона.

Голова підкомітету парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна додала, що законопроект передбачає створення нової бюджетної програми в загальному фонді державного бюджету, за якою гроші будуть спрямовані Міністерству економіки.

Раніше ми писали, що Зеленський пообіцяв громадянам, які зробили два щеплення від коронавірусу, заплатити по тисячі гривень через додаток "Дія".