Верховна Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю

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Верховна Рада прийняла закон Про удосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Держприкордонслужби. За відповідний законопроект №5232 у другому читанні проголосував 271 нардеп на засіданні в четвер, 18 листопада

Як пише RegioNews, законопроект також дозволяє використовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю, захисту людей від нападу, звільнення заручників або незаконно позбавлених волі осіб.

Також зброю можна застосовувати для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, а також для затримання особи, яка намагається втекти, яка скоювала тяжкий злочин.

Крім того, прикордонники зможуть використовувати вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людини, примусового припинення польоту безпілотника, що здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Держприкордонслужби, а також щоб не допустити спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою і запобігти угон повітряного судна.

Законопроект дозволяє прикордонникам використовувати Наручники, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу.

Також прикордонники зможуть використовувати гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої для примусового відкриття приміщень або усунення перешкод для затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця, звільнення заручника.