Зеленський ввів у дію санкції проти співробітників російських спецслужб

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) проти 28 співробітників спецслужб РФ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ №584/2021 на сайті глави держави.

У документі вказані громадяни Росії (23 людини) і України, співробітники російських спецслужб.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинку виконання економічних зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова. Указ набув чинності в день опублікування.