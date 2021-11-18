Зеленський ввів у дію санкції проти співробітників російських спецслужб
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) проти 28 співробітників спецслужб РФ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ №584/2021 на сайті глави держави.
У документі вказані громадяни Росії (23 людини) і України, співробітники російських спецслужб.
Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинку виконання економічних зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова. Указ набув чинності в день опублікування.
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