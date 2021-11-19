Зеленский вернул в Раду закон о финансовых отчетах партий

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Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о финансовых отчетах партий и вернул его на доработку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

Как сообщает общественное движение "Честно", предложения президента учитывают все три пункта обращения от общественности.

"Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны предоставить в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчетность вернется в привычное русло – и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия предложений президента из текста законопроекта исключат обе коррупциогенные нормы.

Также Зеленский предлагает исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование партий.

Кроме того, предлагается вернуться к идее, что решение о принятии или отказе от госфинансирования может принимать и съезд партии, и парламентская фракция – путем сбора подписей большинства членов.

Отметим, ранее в Раде такую норму не поддержали.