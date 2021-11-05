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05 листопада 2021, 15:05 8

Рада дозволила реєструвати місце проживання через "Дію"

05 листопада 2021, 15:05 8
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з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила закон щодо електронної реєстрації місця проживання. Реєстрація буде здійснюватися через портал "Дія"

Як передає RegioNews, за відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Законом передбачено, що особа повідомляє про місце проживання з використанням порталу "Дія" з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади.

Законом визначається перелік усіх необхідних документів та відомостей необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

Законом передбачено запровадження міжвідомчої електронної взаємодії - обмін інформацією, що здійснюється між реєстрами територіальних громад, відомчою інформаційною системою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України та іншими інформаційно-комунікаційними системами.

Відповідно до положень законопроекту місце проживання декларується у:

житлі, яке знаходиться у приватній власності;

житлі, призначеному для короткострокового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованій соціальній установі, стаціонарній соціально-медичній установі тощо).

Місце проживання реєструється:

у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;

у службовому житлі.

Законом закріплюється право власника (власників) житла скасувати задеклароване/зареєстроване місце проживання третіх осіб у житлі, що йому належить за підстав зазначених у законі без рішення суду.

Дія реєстрація МВС Верховна Рада

 
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