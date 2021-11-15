14:20  15 ноября
Украина может ввести чрезвычайное положение в пяти областях из-за обострения на границе Беларуси
11:14  15 ноября
Корниенко будет предлагать Шуляк на должность главы партии - официальное заявление "Слуги народа"
12:16  15 ноября
Киев и 17 областей остаются в "красной" зоне
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2021, 14:20

Украина может ввести чрезвычайное положение в пяти областях из-за обострения на границе Беларуси

15 ноября 2021, 14:20
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за обострения на границе Беларуси ситуации с мигрантами Украина рассматривает разные варианты действий, в том числе введение ЧП в пяти областях

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает DW.

"Проработаны различные сценарии действий вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих пограничных областях", — сказал Монастырский в ходе брифинга по результатам межведомственного совещания по ситуации на границе с Беларусью.

С территорией этой страны граничат пять областей: Волынская, Житомирская, Ровенская, Черниговская и Киевская.

По словам министра, на наиболее опасных участках границы могут построить временные сооружения. При этом не планируется привлечение военнослужащих, которые сейчас находятся в восточных и южных регионах Украины.

На том же брифинге министр обороны Алексей Резников предупредил, что за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы Украины грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что Великобритания готова перебросить до 600 военных в Украину на фоне опасений из-за того, что РФ может устроить военное вторжение. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств Британии сообщили, что президент России представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

МВД Денис Монастырский ЧП Беларусь

Украина за бюджетный счет построит "стену" на границе с Беларусью и Россией – Монастырский
12 ноября 2021, 15:19
Рада разрешила регистрировать место жительства через "Дію"
05 ноября 2021, 15:05
Украина с ноября разрешит импорт электроэнергии из России и Беларуси - СМИ
27 октября 2021, 15:36
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram