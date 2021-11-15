Украина может ввести чрезвычайное положение в пяти областях из-за обострения на границе Беларуси

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Из-за обострения на границе Беларуси ситуации с мигрантами Украина рассматривает разные варианты действий, в том числе введение ЧП в пяти областях

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает DW.

"Проработаны различные сценарии действий вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих пограничных областях", — сказал Монастырский в ходе брифинга по результатам межведомственного совещания по ситуации на границе с Беларусью.

С территорией этой страны граничат пять областей: Волынская, Житомирская, Ровенская, Черниговская и Киевская.

По словам министра, на наиболее опасных участках границы могут построить временные сооружения. При этом не планируется привлечение военнослужащих, которые сейчас находятся в восточных и южных регионах Украины.

На том же брифинге министр обороны Алексей Резников предупредил, что за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы Украины грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что Великобритания готова перебросить до 600 военных в Украину на фоне опасений из-за того, что РФ может устроить военное вторжение. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств Британии сообщили, что президент России представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.