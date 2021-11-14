Британія готова перекинути в Україну спецназ через загрозу вторгнення Росії

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Великобританія готова перекинути до 600 військових в Україну на тлі побоювань через те, що РФ може влаштувати військове вторгнення. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств Британії повідомили, що президент Росії представляє явну і реальну небезпеку для України і заходу

Про це пише RegioNews з посиланням на The Mirror.

Британія відреагувала на з'явилися в мережі відеозаписи, на яких видно, як російські танки, бронетехніка і війська зосереджуються біля України.

"Сотні парашутів за підтримки артилерійських підрозділів можуть впасти в регіон протягом 36 годин після зеленого світла", - повідомляє видання.

За даними джерела, на тлі побоювань через загрозу вторгнення РФ в Україну британські військові готові відправитися вже протягом декількох годин.

"Підрозділу високої готовності бригади було сказано, що її, можливо, буде потрібно розгорнути в дуже короткі терміни. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їх обладнання упаковано, і вони готові летіти в Україну і або приземлитися, або стрибнути з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків", - передає слова джерела The Mirror.

Видання також наводить слова самого високопоставленого військового офіцера Великобританії, генерала Ніка Картера. Він повідомляв про те, що зараз існує великий ризик початку холодної війни між Заходом і РФ. Крім цього, влада Британії стурбована ситуацією через нелегальних мігрантів в Європі.

Раніше ми писали, що росіяни під Чермаликом атакували українських військових, скинувши з безпілотника гранату.