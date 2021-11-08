Телеканали "Прямий" і "П'ятий" об'єдналися в холдинг акціонерів-журналістів

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Про це повідомляє "Прямий", передає RegioNews.

Минулої п'ятниці ми створили новий медіахолдинг, який називатиметься "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу тих медіа, які будуть у цьому холдингу. Отже, трудові колективи є найбільшим акціонером. Відповідно до вимог антикорупційного законодавства народні депутати відразу передали свої акції в управління телеканалам, - розповів в ефірі телеканалу ведучий Матвій Ганапольський.

Порошенко, коментуючи створення холдингу, зазначив, що передав акції телеканалів журналістам із метою захисту свободи слова.

Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на "Прямому" і, звичайно, на 5-му каналі, який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів – народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа", – розповів Порошенко, повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність".

Він наголосив, що метою закону про деолігархізацію насамперед є взяття під контроль ЗМІ, і нагадав, що тиск на телеканал "Прямий" чинився і раніше.

Як повідомлялося, 5 листопада Зеленський підписав закон про олігархів.