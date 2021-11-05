Зеленський розповів, що чекає на олігархів після закону про олігархів

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписаний ним закон про олігархів та розповів, що чекає на олігархів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм Глави держави.

"У 1991 році Україна відновила свою незалежність, але тривалий час залишалася залежною. Залежною від інтересів великого бізнесу й великої політики. За цей час вони не просто тісно сплелися. Між ними виріс знак дорівнює. Як у відомій дилемі "Що було раніше?", уже не пригадати, хто кого створив: політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Очевидно одне: і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна була для них просто ресурсною базою. Державний бюджет – джерелом прибутку", - зазначаєтсья у повідомленні.

Зеленський переконаний, що підписаний ним закон про олігархів змінить ситуацію

"Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер лише два шляхи.

Перший – стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу".

Другий – намагатися грати за старими правилами, чим розпочати чорну сторінку своєї історії", - додав Глава держави

Нагадаємо, що 5 листопада Волимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про олігархів.

Відповідно до документа, особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України. Однак потенційні олігархи можуть дати пояснення, які потенційно можуть вплинути на рішення.

Крім цього олігархам забороняється фінансувати політичну агітацію. У порівнянні з першим читанням додано підставу для звільнення голови Антимонопольного комітету, держуповноважених АМКУ, голови та заступників голови Фонду державного майна України, Генпрокурора та його заступників . Тепер цих посадовців можна буде звільнити за неподання чи несвоєчасне подання декларації про контакт з олігархами.