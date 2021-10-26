НАЗК перевірила декларацію Зеленського: що виявили

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Про це пише RegioNews з посиланням на НАЗК.

Як відзначили у НАЗК, під час повної перевірки зокрема було досліджено дані, оприлюднені засобами масової інформації щодо: відомостей про компанію "Maltex Multicapital Corp., зареєстровану в податковій службі Британських Віргінських Островів. Декларант надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу.

Станом на останній день повної перевірки НАЗК не отримало від згаданих органів інформації стосовно будинку, розташованому в місті Форте-дей-Мармі (Італія), який належить товариству з обмеженою відповідальністю "San Tommaso S.R.L.”, кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина суб’єкта декларування. Відповідно до відомостей, наданих власником об’єкта, упродовж 2020 року суб’єкт декларування та члени його сім’ї не користувалися цією нерухомістю, і протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності.

Крім цього у НАЗК оприлюднили розширену довідку про перевірку декларації Володимира Зеленського, де зазначено, що "ознак правопорушень не виявлено", а "ознак незаконного збагачення не встановлено".

Нагадаємо, що 3 жовтня цього року "Слідство.Інфо” оприлюднила свій фільм-розслідування "Офшор 95”, який базується на глобальному витоку документів Pandora Papers.

Зокрема, документи частково підтвердили схему переказування коштів від структур Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.