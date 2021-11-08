Телеканалы "Прямой" и "Пятый" объединились в холдинг акционеров-журналистов

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Об этом сообщает "Прямой", передает RegioNews.

В прошлую пятницу мы создали новый медиахолдинг, который будет называться "Свободные Медиа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива тех медиа, которые будут в этом холдинге. Итак, трудовые коллективы являются крупнейшим акционером. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства народные депутаты сразу передали свои акции в управление телеканалам, - рассказал в эфире телеканала ведущий Матвей Ганапольский.

Порошенко, комментируя создание холдинга, отметил, что передал акции телеканалов журналистам с целью защиты свободу слова.

На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом" и, конечно, на 5-м канале, который боролся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства. Часть этих журналистов - народные депутаты. Согласно закону, свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", – рассказал Порошенко, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Он подчеркнул, что целью закона о деолигархизации прежде всего является взятие под контроль СМИ, и напомнил, что давление на телеканал "Прямой" оказывалось и раньше.

Как сообщалось, 5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах.