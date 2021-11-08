У Мінюсті розповіли, коли в Україні можуть з'явитися перші офіційні олігархи

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Наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших "номінантів", які будуть включені до реєстру олігархів відповідно до закону про олігархів

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міністра юстиції Дениса Малюськи.

"Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБО будуть можливі (з дотриманням усіх процедурних обмежень) вже з двадцятих чисел травня", - зазначив Малюська.

Він також наголосив, що з метою імплементації закону про олігархів Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення найближчим часом затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації. Крім того, РНБО затвердить Положення про реєстр олігархів та порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр.

Нагадаємо, що 5 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів. Він набуде чинності , за розрахунками монобільшості приблизно за півроку.

Відповідно до документа, особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України. Однак потенційні олігархи можуть дати пояснення, які потенційно можуть вплинути на рішення.

Також законопроєктом передбачено наявність представника олігарха. Тобто особи, яка проводить зустрічі (розмови) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха.

Крім цього олігархам забороняється фінансувати політичну агітацію. У порівнянні з першим читанням додано підставу для звільнення голови Антимонопольного комітету, держуповноважених АМКУ, голови та заступників голови Фонду державного майна України, Генпрокурора та його заступників . Тепер цих посадовців можна буде звільнити за неподання чи несвоєчасне подання декларації про контакт з олігархами