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04 листопада 2021, 19:52 733

Нацрада вирішила через суд вимагати анулювання ліцензії телеканалу "НАШ"

04 листопада 2021, 19:52 733
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Фото з відкритих джерел
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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ", який підконтрольний скандальному проросійському політику Євгену Мураєву

Про це йдеться у заяві Нацради, передає RegioNews.

За результатами позапланової перевірки регулятор визнав наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, поширених в ефірі телеканалу, а також багаторазового порушення Закону України "Про телебачення та радіомовлення".

Ліцензіати неодноразово поширювали передачу "Важливе" за участі Олени Бондаренко, яка припустилася висловлювань ворожнечі до тієї частини населення країни, що розмовляє українською мовою, - йдеться в заяві.

За факти публічних висловлювань в ефірі ТОВ "НАШ 365", які мали ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, канал уже неодноразово отримував штрафи.

Своїм сьогоднішнім рішенням регуляторний орган визнав ще й факт неусунення ліцензіатом порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" після застосування санкції штрафу.

Керуючись частиною 13 статті 72 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", Національна рада ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "НАШ 365", — йдеться у повідомленні на сайті Нацради.

Як повідомлялося, 22 вересня ОАСК взявся за справу щодо анулювання ліцензії телеканалу "Наш".

Раніше мовний омбудсмен закликав запровадити санкції РНБО проти найбільших українських телеканалів.

телеканал НАШ Нацрада ліцензія суд

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