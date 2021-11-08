15:58  08 листопада
МОЗ затвердив довідку про протипоказання до COVID-вакцинації
11:37  08 листопада
Уряд звільнив чотирьох заступників міністра економіки
17:24  08 листопада
На Донбасі від початку доби окупанти двічі обстрілювали українські позиції
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2021, 18:24 2

Семенченку продовжили арешт ще на два місяці

08 листопада 2021, 18:24 2
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Солом’янський районний суд Києва продовжив, колишньому нардепу Семену Семенченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 січня

Про це повідомив його адвокат Влад Добош, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Арешт продовжили до 1 січня 2022 року, - повідомив адвокат.

Семенченка підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування,

Як повідомлялсоя, 29 вересня СБУ завершила розслідування "справи Семенченка".

Також відомо, що дружині Семенченка вручили підозру в крадіжці грошей з благодійного фонду.

Семен Семенченко арешт суд нардеп адвокат

Відсторонений Зеленським очільник КСУ Тупицький відсудив майже мільйон грошової винагороди
08 листопада 2021, 08:54
Херсонця, який підпалював Офіс обмудсмена і Верховний суд, можуть засудити до 10 років
06 листопада 2021, 13:12
Генерал Павловський вийшов із СІЗО під заставу
05 листопада 2021, 16:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua