Семенченку продовжили арешт ще на два місяці
Солом’янський районний суд Києва продовжив, колишньому нардепу Семену Семенченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 січня
Про це повідомив його адвокат Влад Добош, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Арешт продовжили до 1 січня 2022 року, - повідомив адвокат.
Семенченка підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування,
Як повідомлялсоя, 29 вересня СБУ завершила розслідування "справи Семенченка".
Також відомо, що дружині Семенченка вручили підозру в крадіжці грошей з благодійного фонду.
Відсторонений Зеленським очільник КСУ Тупицький відсудив майже мільйон грошової винагородиВсі новини »
08 листопада 2021, 08:54Херсонця, який підпалював Офіс обмудсмена і Верховний суд, можуть засудити до 10 років
06 листопада 2021, 13:12Генерал Павловський вийшов із СІЗО під заставу
05 листопада 2021, 16:58
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість