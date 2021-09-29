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29 вересня 2021, 10:33 722

СБУ завершила розслідування "справи Семенченка"

29 вересня 2021, 10:33 722
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з відкритих джерел
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Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними спецслужби, фігурантам справи відкрили доступ до її матеріалів.

Провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

- ч.2, ч. 3 ст. 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

- ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт);

- ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

- ч. 2 ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

На початку 2021 року СБУ заявила про викриття не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії".

За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, більш відомий як позаштатний агент Національного антикорупційного бюро.

8 вересня Солом’янський районний суд Києва продовжив екснардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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