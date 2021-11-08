Семенченко продлили арест еще на два месяца
Соломенский районный суд Киева продлил бывшему нардепу Семену Семенченку меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 января
Об этом сообщил его адвокат Влад Добош, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Арест продлили до 1 января 2022 года, - сообщил адвокат.
Семенченко подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования,
Как сообщалсоя, 29 сентября СБУ завершила расследование "дела Семенченко".
Также известно, что жене Семенченко вручили подозрение в краже денег из благотворительного фонда.
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