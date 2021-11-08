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08 ноября 2021, 18:24 2

Семенченко продлили арест еще на два месяца

08 ноября 2021, 18:24 2
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Фото из открытых источников
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Соломенский районный суд Киева продлил бывшему нардепу Семену Семенченку меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 января

Об этом сообщил его адвокат Влад Добош, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Арест продлили до 1 января 2022 года, - сообщил адвокат.

Семенченко подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования,

Как сообщалсоя, 29 сентября СБУ завершила расследование "дела Семенченко".

Также известно, что жене Семенченко вручили подозрение в краже денег из благотворительного фонда.

Семен Семенченко арест суд нардеп адвокат

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