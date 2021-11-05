Генерал Павловський вийшов із СІЗО під заставу
Колишній заступник міністра оборони, генерал Ігор Павловський вийшов із СІЗО. Його випустили під заставу в розмірі 18 млн гривень
Про це повідомив його адвокат Ростислав Кравець, пише RegioNews.
"Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону", - написав він у Facebook, прикріпивши фото генерала біля входу в Лук'янівське СІЗО.
Павловський був заарештований Печерським районним судом міста Києва 12 липня. Йому було призначено заставу в розмірі 475 млн гривень, який через пару місяців суд знизив до 18 млн.
Генерал підозрюється в причетності до поставок бронекатерів для Військово-Морських сил нібито неналежної якості.
Нагадаємо, що 2 липня ДБР повідомило про підозру у змові Павловському та керівнику суднобудівного заводу.
12 липня суд відправив ексзаступника міністра оборони в СІЗО з заставою в пів мільярда.
31 серпня суд залишив під вартою ексзаступника міністра оборони.
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