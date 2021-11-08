Відсторонений Зеленським очільник КСУ Тупицький відсудив майже мільйон грошової винагороди

Відсторонений від посади голова Конституційного суду України Олександр Тупицький відсудив у Конституційного суду 904 тисячі гривень суддівської винагороди. Це ті гроші, які від недоотримав раніше через карантин

Як пише RegioNews з посиланням на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 1 листопада частину суми(винагороду за один місяць – 128 769 гривень) судді мають виплатити вже зараз.

Минулого року із 18 квітня до 28 серпня були чинними зміни до закону, відповідно до яких суддям на час карантину обмежили винагороду до 10 розмірів мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2020 року) – 47 230 гривень на місяць.

Однак вже 28 серпня 2020-го Велика палата Конституційного суду визнала зміни до бюджету щодо тимчасового обмеження зарплат суддів такими, що не відповідають Конституції.

У КСУ тоді вирішили, що виплати суддям, які обмежували через карантин, мають бути компенсовані. Причина цього такая: "суддівська винагорода є складовим елементом статусу судді".

Таким чином, у суддів з'явилася можливість відсудити недоотримані кошти. Нею скористалися як Тупицький, так і інші служителі Феміди, наприклад, низка суддів Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що КСУ заперечував проти його позову, бо не має відповідного бюджету на поточний 2021-й рік, аби виплатити йому гроші.

27 березня Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького, однак 14 липня Верховний суд визнав указ Глави держави незаконним. Це рішення Офіс президента оскаржив у Великій палаті ВСУ, яка і має поставити крапку у справі. Попри відсутність рішення вже оголошено конкурс на посаду судді КСУ.