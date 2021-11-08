08:36  08 листопада
В Україні ще понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу
11:37  08 листопада
Уряд звільнив чотирьох заступників міністра економіки
08:08  08 листопада
На Донбасі різко зросла кількість обстрілів з боку російських окупантів, один військовослужбовець ООС загинув
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2021, 08:54 5

Відсторонений Зеленським очільник КСУ Тупицький відсудив майже мільйон грошової винагороди

08 листопада 2021, 08:54 5
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Відсторонений від посади голова Конституційного суду України Олександр Тупицький відсудив у Конституційного суду 904 тисячі гривень суддівської винагороди. Це ті гроші, які від недоотримав раніше через карантин

Як пише RegioNews з посиланням на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 1 листопада частину суми(винагороду за один місяць – 128 769 гривень) судді мають виплатити вже зараз.

Минулого року із 18 квітня до 28 серпня були чинними зміни до закону, відповідно до яких суддям на час карантину обмежили винагороду до 10 розмірів мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2020 року) – 47 230 гривень на місяць.

Однак вже 28 серпня 2020-го Велика палата Конституційного суду визнала зміни до бюджету щодо тимчасового обмеження зарплат суддів такими, що не відповідають Конституції.

У КСУ тоді вирішили, що виплати суддям, які обмежували через карантин, мають бути компенсовані. Причина цього такая: "суддівська винагорода є складовим елементом статусу судді".

Таким чином, у суддів з'явилася можливість відсудити недоотримані кошти. Нею скористалися як Тупицький, так і інші служителі Феміди, наприклад, низка суддів Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що КСУ заперечував проти його позову, бо не має відповідного бюджету на поточний 2021-й рік, аби виплатити йому гроші.

27 березня Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького, однак 14 липня Верховний суд визнав указ Глави держави незаконним. Це рішення Офіс президента оскаржив у Великій палаті ВСУ, яка і має поставити крапку у справі. Попри відсутність рішення вже оголошено конкурс на посаду судді КСУ.

суд позов президент КСУ відсторонення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram