Дружині Семенченка вручили підозру в крадіжці грошей з благодійного фонду

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Про це без вказання прізвища повідомляється на сайті СБУ, передає RegioNews.

За інформацією слідства, жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, проводила розрахункові операції та знімала готівку.

Грошові кошти вона витрачала на власні потреби, не пов'язані з діяльністю фонду та батальйону. Слідством задокументовано факт привласнення та розтрати вказаною громадянкою понад 150 тисяч гривень. Все це - з коштів, які жертвувалися нашими співвітчизниками на потреби і розвиток добровольчого батальйону, - йдеться в повідомленні.

Їй оголосили про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

За даними слідства, вона привласнила не менше 150 000 гривень.

Очевидно, йдеться про дружину колишнього комбата Донбасу Семена Семенченка Наталію Московець (Музику) - вона підтвердила цю інформацію у своєму Facebook.

Як повідомлялося, 29 вересня СБУ завершила розслідування "справи Семенченка".

Також Семенченко залишається під вартою.