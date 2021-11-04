Слуга народу вимагатиме відсторонення Лероса на 5 засідань через непристойний жест на адресу Зеленського

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Фракція "Слуга народу" наполягатиме на відсторонені народного депутата Гео Лероса на 5 пленарних засідань через непристойний жест на адресу Президента України Володимира Зеленського

Як передає RegioNews про це в кулуарах парламенту заявив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Дивіться, у нас же в принципі свобода слова, думки, нема відповідальності за політичні заяви, але у нас є в Регламенті чітко визначена відповідальність за образи словами, жестами. Не впевнений, що є слово "жести", але це також туди можна віднести. І ми розуміємо, що точно буде звернення в Регламетний комітет", – зазначив він.

Корнієнко висловив сподівання, що Регламетний комітет оперативно його розгляне і запропонує Верховній Раді ті чи інші дисциплінарні заходи.

"Вони, у нас, на жаль, обмежені, ми не можемо за таке лишати заробітної платні чи не пускати, забирати мандат. Але ми можемо відстороняти від 5 засідань. Я думаю, що в даному випадку точно Гео Багратович на це заслуговує", – зазначив він.

На питання журналістів про те, чому тоді досі не відсторонена "Слуга народу" Галина Третьякова, яка прокоментувала смерть колеги Антона Полякова словами "одним ворогом менше", Корнієнко сказав, що потрібно оркемо розглядати питання Лероса і окремо – "кейс Третьякової".

Нагадаємо, під час виступу Лерос звернувся до президента і сказав, що "не боїться сказати правду" і назвав президента "зрадником", після чого показав Зеленському середній палець. Спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути йому мікрофон.

Раніше Регламентний комітет рекомендував відсторонити на 5 засідань очільницю комітету з питань соціальної політики Галину Третякову, яка пораділа смерті депутата Антона Полякова. Однак для відсторонення необхідне результативне голосування сесійної зали.