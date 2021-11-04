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04 листопада 2021, 10:09 607

ВАКС відмовив у пом'якшенні запобіжного заходу нардепу Дубневичу, підозрюваному в заволодінні 93 млн грн

04 листопада 2021, 10:09 607
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Фото: з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд під час засідання 3 листопада відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу народному депутату Ярославу Дубневичу

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд погодився з доводами прокурора та залишив без змін раніше обраний депутату запобіжний захід - заставу у розмірі 90 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нардепа підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомлялося, за версією слідства, Дубневич лобіював виділення коштів із бюджету "Укрзалізниці" на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємствах. Фінансові втрати від реалізації схеми процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення за матеріалами експертизи перевищили 93 млн грн.

ВАКС Укрзализныця бюджет корупція депутати

 
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