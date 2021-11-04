ВАКС відмовив у пом'якшенні запобіжного заходу нардепу Дубневичу, підозрюваному в заволодінні 93 млн грн

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Вищий антикорупційний суд під час засідання 3 листопада відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу народному депутату Ярославу Дубневичу

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд погодився з доводами прокурора та залишив без змін раніше обраний депутату запобіжний захід - заставу у розмірі 90 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нардепа підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомлялося, за версією слідства, Дубневич лобіював виділення коштів із бюджету "Укрзалізниці" на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємствах. Фінансові втрати від реалізації схеми процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення за матеріалами експертизи перевищили 93 млн грн.