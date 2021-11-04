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04 листопада 2021, 11:31 76

Лерос у Раді назвав Зеленського "головним зрадником" і показав нецензурний жест

04 листопада 2021, 11:31 76
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Фото: з відкритих джерел
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Позафракційний народний депутат Гео Лерос, виступаючи в парламенті, назвав президента Володимира Зеленського "головним зрадником", а після того, як йому вимкнули мікрофон показав нецензурний жест у бік глави держави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.

Я не боюся говорити правду. Ви можете скільки завгодно труїти на мене свої правоохоронні органи. Ви - головний зрадник України", - заявив він звертаючись до Зеленського.

Після таких слів Леросу відключили мікрофон, але він не розгубився, а показав Зеленському середній палець.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко поставив у церкві свічку за здоров'я позафракційного народного депутата Гео Лероса, з яким у нього стався конфлікт в Раді 9 вересня.

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