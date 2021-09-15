Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти нардепа Лероса

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Про це пише RegioNews з посиланням на коментар журналістам начальник відділу ГСУ ДБР Максим Зінорук.

Він додав, що Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування за фактом можливого вчинення народним депутатом України готування до завідомо неправдивого показання свідка (потерпілого) для надання слідчим органам.

"Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала публікація на одному з telegram-каналів. У повідомленні містилось відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе. За це він забажав у невстановленого співрозмовника гроші. Метою імітації могло бути створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність, але головною ціллю могла бути дискредитація органів державної влади", - додав Зінорчук.

За його словами, попередня кваліфікація кримінального правопорушення - готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК України) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України), але у результаті проведення слідчих дій та у разі наявності інших підстав кваліфікація може бути змінена.

Сам Гео Лерос прокоментував згадане відео в Телеграм-каналі, звернувши увагу на те, що 70% екрану приховані фільтром. Він стверджує, що звук на відео підроблений.

"У мене є прості питання до авторів цього "творіння": чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому (якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз?", – запитав парламентар.