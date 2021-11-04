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Віктор Таран політолог [email protected]
04 листопада 2021, 16:20 789

Хто винен в тому, що Лерос показав середнього пальця президенту

04 листопада 2021, 16:20 789
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"Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - ці слова найкраще пояснюють, чому Гео Лерос показав "середній палець", і чому я його розумію та не засуджую
"Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - ці слова найкраще пояснюють, чому Гео Лерос показав "середній палець", і чому я його розумію та не засуджую
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на русском языке

Щобільше, ситуацію спровокував Стефанчук і саме він несе за це відповідальність.

А тепер давайте розберемось детальніше.

Дивіться. Гео Лерос опозиційний депутат, якого переслідують, фабрикують кримінальні справи, спалили машину.

Все що в нього лишається для захисту - публічна позиція.

І от він як опозиційний депутат, використовуючи парламентську трибуну говорить Президенту - я вас не боюсь! Ні вас ні ваші сфабриковані справи!

Що робить Влада? Замість того, щоб вислухати і/та/або проігнорувати чи дати коротку влучну відповідь, вона руками Стефанчука не законно вимикає йому мікрофон.

Ну дуже Стефанчук хотів вислужитись перед Зеленським. Хотів показати що він його захищає. Показав у стилі "Тищенко". По факту вийшло гірше.

Тож фіксуємо. Виступ Гео Лероса, про який би в принципі мало хто згадав, знову перетворився на крутий інформаційний привід через запопадливість оточення Зеленського.

Ну і Влада показала, що не лише боїться Лероса, але й готова затикати рот опозиції аби не чути критики.

Тому фраза "Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - це фактично констатація того, що опозиція обирає ті методи боротьби, які їй лишає влада.

Забрали право говорити - будуть "жести" і проактивні дії.

І середній палець це лише початок. Бо там де влада забирає у людей слово і права починає говорити "вулиця". І з кожним днем гул вулиці наростає сильніше.

Володимир Зеленський Верховна Рада Гео Лерос Руслан Стефанчук

 
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