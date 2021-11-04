На Луганщині викрили сюддю, яка займалася махінаціями із ухваленням рішень

Фото: сайт ДБР

Державне бюро розслідувань викрило суддю та працівників Лисичанського міського суду у Луганській області на махінаціях з ухваленням судових рішень. Суддя, бувши за містом, отримувала зарплатню, а від її імені ухвалювалися рішення

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, під час відсутності на робочому місці однієї судді від її імені приймалися судові рішення. Ці "ухвали" потім офіційно вносилися до автоматизованої системи документообігу.

До того ж судді, яка перебувала за межами міста, нараховувалася та виплачувалася заробітна плата.

3 листопада працівники ДБР провели обшуки у міськсуді для отримання додаткових доказів. Під час обшуків вилучили судові справи, табель обліку робочого часу, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, які будуть відправлені для проведення експертизи.

Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно СБУ в Одесі викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів.